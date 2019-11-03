Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с руководителем офиса украинского президента Андреем Богданом. Об этом на своей странице в Faсebook написал журналист Станислав Речинский.

По его словам, конфликт произошёл 30 октября в Киеве на Банковой улице в здании администрации президента. Как утверждает Речинский, Баканов выбил зуб Богдану. Журналист уточнил, что с тех пор глава офиса Зеленского на работу не выходил, передают российские «Новости».

Как поясняет Речинский, Баканов и Богдан рассорились во время обсуждения кандидатуры на пост начальника Главного следственного управления СБУ. Глава офиса Зеленского хотел видеть на этой должности полковника СБУ Дмитрия Нескоромного, а глава СБУ — генерал-майора Василия Вовка, утверждает журналист.



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