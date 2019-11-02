Чай — очень полезный напиток, богатый антиоксидантами. Однако его надо правильно употреблять и с некоторыми продуктами лучше не смешивать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Антиоксиданты благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и улучшают зрение. При этом не все виды чая способствуют этому. Напиток из листьев с верхушек куста — самый ароматный и содержит больше питательных веществ.

— А всё, что сохраняется после сбора элитной части, относится ко второму сорту. В чайном же пакетике оказывается всё, что остаётся от производства, — самые мелкие измельчённые листья, а иногда и производственная пыль, — сказала Соломатина.

Что касается употребления чая со специальными добавками, то ими могут выступить как мята и лимонная палочка, так и варенье.

— Мёд не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе, — пояснила Соломатина.

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