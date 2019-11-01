Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике доказывать право на получение Плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе, сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы ещё ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом», — сказал Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Он также сообщил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО стороны договорились об обновлённом консолидированном пакете проектов.

«Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО», — рассказал президент Украины.

Minval.az