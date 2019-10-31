Следователи задержали 36-летнего жителя Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ)Дениса Поздеева за убийство шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, передает Лента.ру.

По данным следствия, мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Он ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Задержанный за убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара заявил, что совершить преступление ему приказали голоса в голове, которые обещали ему «вечную жизнь».

Установлено, что он находится в состоянии опьянения.

Отмечается, что мужчина проходил лечение у нарколога с 2016 года.

Сейчас он задержан и доставлен к следователям для допроса. Психиатры будут проверять его на вменяемость.

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