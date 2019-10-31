Газета «168 жам», упомянув о том, что Баку прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ, назвала причины краткого визита в Ереван Сергей Шойгу, перед тем как российский министр прибыл в Баку.

Согласно сообщению армянского издания, во время президентства Сержа Саргсяна, с российской стороной была достигнута договоренность о том, что заседания Совета министров обороны стран СНГ не будут проводиться в Ереване и Баку, чтобы стороны спокойно могли участвовать в них без каких-либо ограничений.

«И эта договоренность всегда соблюдалась: ни в Баку, ни в Ереване никогда не проходили заседания Совета министров обороны стран СНГ. Фактически, в этот раз властям Армении не удалось сохранить договоренность, и заседание было запланировано в столице Азербайджана Баку. Очевидно, что в таком случае армянская сторона не стала бы участвовать в этом заседании, и, чтобы смягчить вопрос неучастия армянской стороны, Шойгу прибыл на день раньше в Ереван, а затем уехал отсюда в Баку», – отмечает издание.

Minval.az