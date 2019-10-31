«Роскосмос» не удовлетворяет текущему запросу россиян, касающемуся характера проводимой страной политики в космической сфере, передает РИА Новости заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность», — сказал Рогозин.

Также генеральный директор «Роскосмоса» заметил, что «единственным, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор». По мнению Рогозина, данная должность является политической, а не технической.

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