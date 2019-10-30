Армения не считает, что она стоит перед выбором Восток или Запад, заявил в интервью “Ъ” премьер страны Никол Пашинян.

«Мы — Армения — не так воспринимаем ситуацию, что мы должны выбрать между Европой и Россией. В XVIII веке представители армянской элиты работали над тем, чтобы Россия пришла в наш регион. Почему это происходило? Потому что тогда представители армянской элиты воспринимали ситуацию так, что Россия придет в наш регион и привезет с собой европейские ценности. Россия для нас — европейская страна. Армения тоже европейская страна, Беларусь — тоже европейская страна»,— заявил Никол Пашинян.

По его словам, во время встреч с ним «очень многие европейские лидеры говорят, что установление нормальных отношений с Россией для них приоритет». «Они мне это в официальных беседах говорят. Но для нас выбора Восток или Запад нет. Мы являемся членами ЕАЭС, и у нас есть договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Россия не против нашего сотрудничества с ЕС, а ЕС не против нашего членства в ЕАЭС»,— отметил премьер.

Minval.az