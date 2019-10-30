Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Беларуси.

«Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил… Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь выиграла от того, что в стране не стали проводить декоммунизацию.

По его словам, страна не отказалась от своего исторического прошлого и продолжает отмечать праздник 7 ноября.

Лукашенко считает, что цели революции 1917 года были благородными.

«Хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам, злодеев и олигархов к стенке, повесить — это всё было, но было и много чего хорошего», — отметил президент.

Minval.az