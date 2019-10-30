Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Черкасской области агента ФСБ РФ, об этом сообщает СБУ в среду, 30 октября.

Отмечается, что мужчина был задержан при получении секретных материалов, касающихся оборонной сферы. В СБУ утверждают, что он был завербован кадровым офицером ФСБ на территории России и согласился за деньги собирать и передавать данные об обороноспособности Украины.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины). Задержанному намерены сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Ему грозит тюремный срок до 15 лет.

Minval.az