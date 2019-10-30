Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что пятый президент страны Петр Порошенко пытается возглавить протесты в стране.

Так в интервью для интернет-издания «Украинская правда» Богдан прокомментировал свое заявление о проплаченных акциях против «формулы Штайнмайера».

«У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то, чтобы удивительно, но это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич (Порошенко) был с той частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения», — заявил Богдан.

Он также отметил, что большинство не понимает что такое «формула Штайнмайера» и что «она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины», однако на отношение общества к президенту Зеленскому она никак не повлияла.

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