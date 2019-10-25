Xiaomi выпустила «умное» одеяло с подогревом, которое подстраивается под температуру тела спящего. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на Gizmochina.

Одеяло представлено в двух версиях — с графеном и электропроводами. Для нагревания требуется низкая мощность в 24 Вт, безопасная для человека, пишет издание.

Во время сна одеяло реагирует на температуру тела и меняет теплоту. Оно бывает односпальным и двухспальным. Если под одеялом спят два человека, оно подстраивается под температуру тела каждого.

Одеялом можно управлять с помощью приложения Mijia и голосового помощника Xiaomi AI. Так его можно включить еще до прихода домой.

Одеяло дополнило линейку товаров Xiaomi с подогревом. У компании уже есть умный матрас и куртка. Оба товара продаются на AliExpress.

Minval.az