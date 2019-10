18 октября в Анкаре состоялась церемония открытия офиса SOCAR AQŞ.

Как сообщает Report, первое мероприятие в этом офисе компании было приурочено Дню государственной независимости Азербайджана – 18 октября.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, гендиректор SOCAR AQŞ Рамин Исаев, экс-руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неджет Унивар, советники гендиректора SOCAR AQŞ Тофик Мамедов и Санубар Назарова.

На церемонии посол сказал, что открытие офиса в Анкаре в День государственной независимости Азербайджана – 18 октября имеет важное символическое значение: «Поскольку в сохранении независимости и всестороннего развития нашей страны нефтяная стратегия имеет историческое значение».

Гендиректор SOCAR AQŞ сказал, что азербайджанское правительство целенаправленно проводит стратегию модернизации промышленности и создает основательные предпосылки для осуществления национальными компаниями деятельности в зарубежных странах. Он отметил, что SOCAR AQŞ расширяя рабочие возможности, успешно завершит начатые в Турции проекты для совместной деятельности со своими бизнес-партнерами в этой стране.

Отметим, что 17 октября SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. — IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc подписали контракт на проведение буровых работ в рамках проекта расширения подземного газохранилища «Туз Гёлю». Контракт на интегрированные буровые работы предусматривает бурение 40 скважин для расширения подземного хранилища газа «Туз Гёлю» в турецкой провинции Аксарай. Стоимость контракта приблизительно оценивается в 100 млн долларов США.

ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной областью деятельностью компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капитальный ремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на следующих стационарных платформах: платформа №7 и 11 мелководная часть месторождения «Гюнешли», платформа №10 месторождения «Западный Абшерон» и платформа №6 месторождения «Булла».

Minval.az