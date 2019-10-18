Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если народ проголосует за отмену смертной казни, то ее отменят.

«Народ проголосует — отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря?» — сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Президента цитирует госагентство БелТА.

«Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь», — добавил он.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.

Minval.az