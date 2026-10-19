Остров Нордовый в Каспийском море со временем может соединиться с материком из-за продолжающегося снижения уровня воды.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на российских ученых.

По их данным, за последние пять лет уровень Каспия снижался в среднем на 23 сантиметра ежегодно.

Особенно заметно обмеление на севере Каспия, где преобладают небольшие глубины. В 2025 году уровень моря снизился на рекордные 29,4 сантиметра.

Ученые предполагают, что при сохранении нынешних темпов примерно через 20 лет Каспий может обмелеть еще на 4,5 метра. В таком случае остров Нордовый соединится с сушей и станет полуостровом.

Основными причинами обмеления специалисты называют сокращение притока воды из Волги и усиленное испарение.

Снижение уровня Каспия уже негативно влияет на экосистему, сокращает площади нерестилищ и создает риски для судоходства и работы портов.