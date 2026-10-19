Украине понадобится шесть месяцев после окончания войны для подготовки и проведения выборов. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

Отвечая на вопрос журналистки Кристен Уэлкер о возможности ухода с поста на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, Зеленский пояснил, что властям необходимо адаптировать законодательство и обеспечить безопасность голосования, в том числе для военнослужащих на фронте.

Ранее Зеленский допускал проведение выборов при условии 60-дневного перемирия с Россией, назвав организацию голосования во время боевых действий сложной задачей.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента. По его словам, Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт, но предпочитал этого не делать.