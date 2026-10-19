В Париже студенты заблокировали вход в Лувр в поддержку протестов старшеклассников и в знак осуждения действий правоохранительных органов. Из-за акции крупнейший музей мира не смог открыть двери для посетителей.

«Мы с гордостью сообщаем, что перекрываем вход в крупнейший музей мира», — говорится в листовке, размещённой возле музея. К протестующим присоединились студенты Школы Лувра, расположенной на территории дворца.

На фоне продолжающихся протестов, беспорядков и столкновений премьер-министр Франции Себастьян Лекорню проведёт совещание межведомственного кризисного центра. В ряде городов уже введён комендантский час.

По данным СМИ, координационная группа протестного движения объявила о втором этапе акций, запланированном на 24 и 31 октября.