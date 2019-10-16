Росавиация опровергла возобновление рейсов в Грузию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что получение и продление допуска — это дело перевозчиков. Подобная практика является общепринятой, ведь в случае снятия запрета на полёты в Грузию, авиакомпании смогут сразу возобновить рейсы.

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Росавиация разрешила летать российской авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Кутаиси, сообщает «Грузия Онлайн».

Соответствующий приказ о допуске перевозчиков к выполнению полетов появился на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно указу, авиакомпании выдается допуск на выполнение рейсов Москва-Кутаиси с частотой 7 раз в неделю. По имеющейся информации, представители S7 пока не владеют информацией о запланированных рейсах.

Minval.az