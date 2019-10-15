Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми за прогулы народных избранников смогут лишать депутатского мандата.

«Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, то согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу, их лишить должности невозможно. Пока что перечень, по какой причине человек перестает быть народным депутатом, предусмотрен Конституцией, и прогулы пока что там, к сожалению, не учтены», — сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он подчеркнул, что на любой работе человек должен работать, в том числе и народный депутат.

«По состоянию на сегодняшний день, будут изменения, которые позволят снимать заработную плату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, все ж таки нам удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами — пусть они занимаются другими делами», — сказал спикер, которого цитирует «Интерфакс».

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