Первомайский районный суд Бишкека не удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил во вторник журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев не должен находится в СИЗО, я просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, но суд отказал в удовлетворении ходатайства», — сказал Слесарев (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат отметил, что намерен ходатайствовать также о рассекречивании некоторых сведений и прекращении уголовного дела в отношении Атамбаева по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Решение о проведении судебных заседаний в открытом режиме будет принято после предварительных слушаний», — добавил Слесарев.

Minval.az