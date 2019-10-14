Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область и поздравил военных с Днем защитника Украины, передает «112 Украина».

В своей речи он вспомнил времена, когда «мы жили беззаботно и ошибочно чувствовали себя в безопасности».

«Были времена, когда всей страной мы жили слишком беспечно, ошибочно чувствовали себя в безопасности, а такое явление, как война, казалось нам чем-то очень далеким», — сказал Зеленскимй.

По его словам, это было «горькой ошибкой». Он вспомнил про «потерю» Крыма и войну в Донбассе.

«Это все была действительно шоковая терапия», — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сегодня он и каждый украинец должны просто сказать украинским военным «Спасибо».

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