Пожилым людям стоит есть меньше красного мяса, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, употребление красного мяса повышает риск развития онкологических и других заболеваний, и это «довольно известная истина». Он рекомендовал гражданам заменить его на другие источники белка, например рыбу, птицу, молочные продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам посоветовали сократить потребление красного мяса, отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить риск образования злокачественных опухолей. В ведомстве отметили, что каждый третий выявленный случай рака связан с неправильным питанием, курением, употреблением спиртного, малоподвижным образом жизни. Чтобы лучше защититься от рака, рекомендовано есть богатые клетчаткой овощи, фрукты и рыбий жир.

Minval.az