Роботы будут помогать людям работать на поверхности Луны, следует из материалов к контракту на исследования вопросов реализации пилотируемых полетов на спутник Земли.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении «Интерфакса», головное учреждение госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш — за 373 млн 393 тысячи рублей к концу 2021 года проведет необходимые исследования перед началом полетов людей на Луну.

К этому времени будут разработаны предложения по методам регенерации воздуха в обитаемых отсеках и воды на лунной станции. Кроме того, при освоении Луны планируется использовать интеллектуальные системы управления роботами для пилотируемых лунных миссий, а на самой Луне космонавты будут в реальном времени управлять группой роботов на поверхности спутника, также планируется работа машин в автономном режиме, при этом они должны будут уметь взаимодействовать между собой.

Роботов планируется задействовать и во время полетов лунных кораблей.

Кроме того, ЦНИИмаш должен придумать, как использовать за пределами планеты 3D-принтеры: специалисты разработают предложения «по применению аддитивных технологий при решении задач исследования и освоения Луны».

Также в ходе работы планируется проработать систему отбора, подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов, разработать предложения по облику и основным тактико-техническим требованиям к лунному взлетно-посадочному комплексу. Кроме того, к 2022 году будет проработан проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Minval.az