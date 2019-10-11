Есть несколько причин, по которым открытие израильского дипломатического представительства в Армении не планируется. Это, в частности, низкий уровень торгово-экономических отношений, а также отсутствие большой израильской общины в Армении.

«При большой диаспоре возникает множество вопросов, и нужен консул для решения этих вопросов. Есть еще и чисто финансовая составляющая», — сказал в эфире радио Sputnik Армения политолог, сопредседатель международного общественного форума «Израиль – Армения» Александр Цинкер.

Напомним, что ранее правительство Армении в сентябре текущего года приняло решение открыть посольство в государстве Израиль.

Minval.az