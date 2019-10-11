Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами уже в течение 13 часов.

Отмечается, что в ходе встречи украинскому лидеру сделали уколы для поддержания голосовых связок.

«Связки — мое слабое место, вы знаете об этом», — цитирует Зеленского «Газета.ру».

Украинский лидер добавил, что чувствует себя хорошо, однако его голос начинает сильно садится. Он также рассказал, что на месте присутствуют специалисты, которые окажут ему помощь в случае возникновения проблем со связками.

Minval.az