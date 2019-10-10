Президент России на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде осмотрел стенд Федерации бокса России, а также встретился с представителями национальной команды.

Главу российского государства сопровождали президент УЕФА Александер Чеферин, министр спорта РФ Павел Колобков, вице-премьер РФ Ольга Голодец, а также журналисты и спортивные функционеры.

Боксеры подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку с именами российских чемпионов мира, а также пожелали главе РФ крепкого здоровья. Кроме того, спортсмены пригласили Путина на «совместную тренировку». Он рассказал представителями национальной команды, что в детстве занимался данным видом спорта, передает телеканал «РЕН ТВ».

«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта», — сказал Путин.

Minval.az