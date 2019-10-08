Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил бывшего начальника полиции республики Валерия Осипяна от должности главного советника главы правительства, сообщает пресс-служба исполнительного органа.

Пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян сообщил журналистам, что Пашинян подписал заявление об увольнении Осипяна по собственному желанию.

18 сентября премьер Армении снял Осипяна с должности начальника полиции Армении, в тот же день назначил его главным советником, однако на работу Осипян не ходил, передает агентство «Интерфакс».

В тот же день в отставку был отправлен директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Деятельность Ванецяна и Осипяна не удовлетворяла премьер-министра. Это причина отставок», — сказал ранее журналистам руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян.

Minval.az