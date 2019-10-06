Согласно специальной теории относительности, если улететь с Земли с околосветовой скоростью, а потом вернуться, то окажется, что на Земле прошло во много раз больше времени, чем на борту звездолета.

«Вокруг света» уточняет, что обратить ход времени вспять нельзя, но в общей теории относительности есть такие решения, в которых из-за сильного искривления пространства-времени можно попасть в прошлое, двигаясь в будущее. Для создания такого искривления нужна материя с экзотическими свойствами, которая, возможно, запустила Большой взрыв, но с тех пор во Вселенной не наблюдается.

Так что путешествия в будущее возможны, а в прошлое — пока вряд ли.

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