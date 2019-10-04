На природе в компании с родными и близкими. Так проведет свой день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В 2019 году Путины исполняется 67 лет, напоминает ТАСС.

7 октября Владимир Путин обычно очень много времени проводит у телефона, принимая поздравления от лидеров других стран. Эти звонки – часть президентского рабочего графика. В 2014 году, напомнил помощник президента Дмитрий Песков, Путин на день рождения взял выходной и уехал в сибирскую тайгу, подальше от цивилизации.

Чаще всего Владимир Путин празднует день рождения с родными и близкими, но иногда — с коллегами по работе. В 2017 году 7 октября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России в Сочи.

В 2015 году президент России в свой день рождения вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Путин играл в майке с номером 11. Президент забил 7 из 15 шайб. А в 2016 году на этот день в президентском графике не было публичных мероприятий.

В 2018 году тайну проведения дня рождения Путина выдал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. «Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину», — написал он в соцсетях. Годом ранее Берлускони подарил президенту России пододеяльник ручной работы. В разные годы подарки были тоже разными.

Кстати, рассказывать о том, как Путин проведет свой день рождения, это тоже традиция. И с ней успешно справляется Дмитрий Песков.

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