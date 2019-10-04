Судьба якутского шамана Александра Габышева, который обещал изгнать Владимира Путина из Кремля, предрешена, пишет издание Медуза.

Отмечается, что шамана Александра Габышева, который пешком направлялся в Москву для проведения своего ритуала, признали невменяемым.

Как рассказала его адвокат Ольга Тимофеева, скоро они ознакомятся с результатами экспертизы, которая признала Александра Габышева невменяемым. После этого они хотят провести собственную экспертизу с привлечением независимых экспертов

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — подчеркнула адвокат в комментарии журналистам.

Отметим, что российский шаман Александр Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России Владимира Путина «порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману». Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

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