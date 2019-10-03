Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка. Об этом сообщает KazanFirst.

В отношении Соловьева просят открыть дело по 282-ой статье Уголовного кодекса России — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Заявителя возмутило высказанное ведущим в эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября оскорбление в адрес слушателя из Татарстана, который в соцсетях назвал ведушего «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой». Соловьев зачитал комментарий пользователя с характерным восточным акцентом и начал кричать.

«Некто Хасанов из Татарстана… Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!» — заявил Соловьев в эфире своей передачи.

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