Житель Чечни публично извинился за видео, на котором он поет «гори-гори ясно» на фоне пожара в торговом центре «Гранд-Парк» в Грозном. Видео с извинениями опубликовано в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».

На кадрах молодой человек в оранжевой рабочей жилетке и с лопатой в руках убирает территорию возле пострадавшего ТЦ. Он говорит на чеченском языке и называет себя автором ролика и представляется Адамом Ибаевым. Его речь перевел «Кавказский узел». Свой поступок мужчина охарактеризовал как «не мужской» и «недостойный чеченца».

«Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали не мужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», — сказал молодой человек.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал найти автора видео, возмутившись, что тот радуется горю людей, потерявших свое имущество во время пожара 19 октября.

Minval.az