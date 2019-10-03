В туркменском городе Лебап сотрудники правоохранительных органов допрашивают и штрафуют владельцев дронов, сообщает туркменская служба Радио Свобода. Издание отмечает, что алвдельцам дронов выписывают штрафы от 1000 до 3000 манатов (от 52 до 156 долларов по курсу черного рынка) и предупреждают, что если их поймают повторно, то привлекут к уголовной ответственности.

«В данное время туркменских властей беспокоит то, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы, которые там случаются», – заявил офицер полиции на условиях анонимности.

По данным туркменской службы Радио Свобода, полицейские в штатском контролируют очереди за продуктами и запрещают покупателям фотографировать и пользоваться мобильными телефонами.

Ввоз дронов в Туркменистан запрещен, открыто их нигде не продают, но официально власти не запрещали гражданским лицам использовать дроны.

Беспилотниками в Туркменистане часто снимают свадьбы, но кто и как ввозит дроны – неизвестно.

Minval.az