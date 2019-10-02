Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в среду назвала бывшего президента страны Михаила Саакашвили «токсичным феноменом» для развития страны.

Саакашвили ранее заявил, что якобы действующие власти Грузии помешали Международному уголовному суду в Гааге в расследовании военного конфликта августа 2008 года и их главная цель — наказать грузинских военных и тем самым обвинить его самого в преступлениях.

«Третий президент Грузии, господин Михаил Саакашвили уже давно является очень токсичным феноменом для развития нашей страны. Единственное, для кого он не был токсичным, это была его партия, и, насколько я вижу, он и для нее стал проблемой и токсичным явлением», — заявила Цулукиани журналистам, сообщает РИА Новости.

Цулукиани отметила, что Саакашвили лжет, когда говорит, что правительство Грузии якобы делает все для того, что бы наказать в суде грузинских военных, участвовавших в военном конфликте 2008 года. «Я хочу ответить ему, что это большой стыд. Это его постыдное заявление, как бывшего главнокомандующего. Действующие и бывшие грузинские военные хорошо знают, что их сегодняшнее руководство, министерство юстиции верны им. Мы продолжаем правовую борьбу для того, чтобы на уровне судебных документаций установить истину»,- добавила министр.

Саакашвили ранее заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы «восстановить ее государственность». Саакашвили и его партия правили в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов осенью 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта». Он покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

Minval.az