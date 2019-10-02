Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету», — отметила Матвиенко.

В ходе встречи с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым она выразила надежду, что это решение республики будет реализовано без задержек. По словам главы Совфеда, присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет «огромным делом».

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