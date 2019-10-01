Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Конвенция была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года, ее участниками являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

Документ определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

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