Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы», — цитирует его агентство Fars.

Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.

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