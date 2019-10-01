Американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз посетил Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Интерфакс».

Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября. Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых фильмов.

Зеленский, в свою очередь, рассказал гостю о своем опыте работы в кино. Он также добавил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным компаниям, снимающим фильмы на Украине. Власти Украины надеются, что этот закон сделает страну инвестиционно привлекательной для мировых кинопроизводителей.

Ранее сообщалось, что Тома Круза заметили в киевском метро.

Minval.az