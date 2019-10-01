Глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал идею размещения российской военно-воздушной базы на территории страны.

Об этом он рассказал в интервью РБК.

Он заявил, что размещение базы является бессмысленным. По мнению Макея, в этом «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Министр добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня российско-белорусских отношений. Он также подчеркнул, что власти Беларуси не находятся при принятии решений «под влиянием каких-то внешних сил».

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