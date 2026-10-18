Белый дом считает, что новые санкции против России сейчас помешают усилиям США по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщает Axios.

«Применение санкционных положений на данном этапе помешало бы продолжающимся усилиям США по достижению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией», – заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

По ее словам, президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт, а закон о санкциях против России и Ирана предоставляет ему дополнительные полномочия для достижения мирного урегулирования. Трамп сможет воспользоваться ими в любое время, если сочтет это отвечающим национальным интересам США, отметила Роджерс.

Американский президент 16 октября издал указ, приостанавливающий применение ряда ограничительных мер, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана имени покойного Линдси Грэма. Сам закон президент США подписал в сентябре.

Документ предусматривает дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% – на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также государств, которые активнее других помогают обходить нефтяные санкции.