Владелец одной из самых известных сетей парфюмерных магазинов Азербайджана — Sabina Perfumery&Cosmetics — Фуад Шихалиев умер во Франции.
Шихалиев скончался от сердечного приступа в Каннах, пишут местные СМИ.
Владелец одной из самых известных сетей парфюмерных магазинов Азербайджана — Sabina Perfumery&Cosmetics — Фуад Шихалиев умер во Франции.
Шихалиев скончался от сердечного приступа в Каннах, пишут местные СМИ.
Дата: 2019/09/30 17:45
Раздел: Азербайджан
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