Владелец одной из самых известных сетей парфюмерных магазинов Азербайджана — Sabina Perfumery&Cosmetics — Фуад Шихалиев умер во Франции.

Шихалиев скончался от сердечного приступа в Каннах, пишут местные СМИ.

Minval.az