Специалисты из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) рассказали, какой напиток лучше всего справляется с гидратацией организма человека. Как оказалось, это вовсе не вода.

По мнению исследователей, которое приводит «Вокруг света», обычной воды недостаточно, чтобы спасти организм от обезвоживания. Ученые сравнили эффективность тринадцати различных напитков и пришли к выводу, что лучше всего баланс жидкости в организме человека восстанавливают напитки с небольшим количеством сахара, жира и белка.

Ученые считают, что лучше всего на эту роль подходит молоко. Оно содержит такой тип сахара, как лактоза, а также белки и жиры, которые помогают замедлить опорожнение жидкости из желудка и поддержать гидратацию организма в течение более длительного периода времени. Молоко также содержит натрий, который удерживает воду в организме.

Minval.az