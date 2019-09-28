В воскресенье Баку и местами на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, днем переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 14-17, днем 22-25, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, что может создать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные грозовые дожди, в отдельных восточных районах ливни. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром местами туман, восточный ветер временами в отдельных местах усилится. Ночью 14-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az