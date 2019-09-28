В Пенитенциарной Cлужбе прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что начальник исправительного учреждения №13 пытает заключенных.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной Службы Мехман Садыгов, эта информация не соответствует действительности:

«Ни о какой пытке не может идти речи. Не только в исправительном учреждении №13, ни в одном исправительном учреждении ПС пытки не применяются. Это абсурдное утверждение. В каждом исправительном учреждении есть телефон «горячей линии». Если заключенного подвергают пытке, он может обратиться по телефону не только в ПС, но и в вышестоящие инстанции. Поступившая туда информация моментально проверяется. Еще раз хочу отметить, что ни в одном исправительном учреждении ПС пыток не происходит».

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