Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии военной угрозы для Украины со стороны республики.

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«Они (белорусские военные) могут появиться там (в Украине) только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим. Мою позицию по войне на востоке (Украины) я изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается участия в боевых действиях, и чтобы вы от нас гробы получали, — я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей», — сказал Лукашенко сказал на встрече с украинскими СМИ в четверг. Президента цитирует госагентство БелТА.

Minval.az