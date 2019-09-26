Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ.

Глава республики подчеркнул, что он придерживается позиции «единой и неделимой» Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям.

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. Ситуация после того, как начался этот конфликт, очень серьезно изменилась и особенно после этих последних президентских выборов. Вы говорите: желание, желание… Желания не просто недостаточно, оно сейчас не имеет никакого значения, прошел период каких-то желаний и настроений. <…> Настал период действий», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, на месте президента Украины он сделал бы все, чтобы прекратить войну, поэтому неоднократно «упрекал Порошенко» в нежелании урегулировать конфликт.

Более того, по мнению Лукашенко, «заинтересованные» лица использовали Донбасс для давления на Россию.

«Мы всегда боялись, что НАТО придет. <…> Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые», — сказал президент.

Minval.az