В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает МО АР, выступая на мероприятии, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов, рассказав о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул развитие отношений в этой сфере.

Стороны рассмотрели нынешнее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

По завершении встречи был подписан «Протокол 13-го заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией».

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