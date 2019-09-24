Банда «Тверские волки», к которой относился убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, была причастна к гибели еще около 30 человек, передает РИА «Новости».

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Об этом рассказал заместитель главы управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев. «На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства», — пояснил Гуреев, добавив, что кроме заказных убийств, преступники совершали и убийства внутри собственной банды. Убийства совершались с 2000 по 2006 год.

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