Член банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный на пожизненное лишение свободы, дал признательные показания по делу об убийстве певца Михаила Круга. Об этом сообщает Следственный комитет. По словам Агеева, убийство совершил другой член банды Дмитрий Веселов.

Агеев рассказал, что убивать певца не планировалось, они хотели похитить из его дома антиквариат и ценности. Такое указание им дал криминальный авторитет по прозвищу Лом. В вечер нападения Круга и его семьи не должно было быть дома.

«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот „найдет“ похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза», — говорится в сообщении СК.

В СК также заявили, что с учетом смерти Веселова, подозреваемого в убийстве Круга, следствие приняло решение прекратить уголовное дело.

Дмитрий Веселова убили в марте 2003 года. По версии СК, убийство совершил еще один участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который сейчас отбывает пожизненное заключение. Осипов рассказал следователям, что убил Веселова из мести за убийство Круга.

«Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области», — рассказали в СК.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.