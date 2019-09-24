22 сентября Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре провела первый тур чемпионата страны сезона 2019-2020 годов.

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, в Лиге «Б» первое место занял Афиг Агаев, на второй строчке Гасым Алиев, а на третьей позиции расположился Руфат Абдуллаев.

В Лиге «А» победу одержал лучший боулер Азербайджана Рамиль Гамидов. Серебро взял Мунзер Баракат, а бронзу – Вусал Джафаров.

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