Украинские военные провели тест стабилизатора пушки танка Т-64БВ при помощи бокала пива. Видео испытаний на своей странице в Facebook опубликовал танкист Вооруженных сил Украины Алексей Бобовников.

Подобный «тест» придумали в Германии. Его суть заключается в том, чтобы наполненный пивом бокал смог удержаться на краю ствола танка и не пролился в процессе движения боевой машины, которая в это время выполняет сложные маневры.

Испытания проходили на Львовском бронетанковом заводе. Бобовников заверил, что на Украине тестирование танка таким образом проходит впервые. «Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи — это пивом», — написал он.



Minval.az